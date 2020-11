"Interessante Idee", aber: Spartans-Coach Huggins sieht keine große Fanbase für ELF

Hannovers Footballteams müssen sich wohl keine Sorgen machen, dass es allzu viele ihrer Spieler in die neue Liga ELF zieht. Denn die soll ausschließlich aus Profis bestehen. Finanziell wird es lukrativ für Deutschlands beste Footballer. Während in der GFL häufig nur Importstars aus Amerika bezahlt werden (rund 2000 Euro monatlich) und der Rest der Teams eher ein zeitintensives Hobby betreibt, sollen in der EFL ausschließlich bezahlte Profis werfen, fangen und tackeln – und zwar fast nur Deutsche. Nur zwei Importspieler sollen pro Team erlaubt sein.

„Wichtig ist uns, dass wir uns als zusätzliche Plattform sehen und der Amateurspielbetrieb normal weitergeht“, sagt Ligaboss Patrick Esume. Die ELF-Teams sind allerdings an den Standorten der besten deutschen „Amateur“-Vereine angelegt. In Frankfurt plant bereits ein großer Teil von GFL-Team Frankfurt Universe den Wechsel in die Europaliga. Darüber berichtete am Freitag die FAZ. Das Team Hildesheim/Hannover dürfte sich am ehesten bei Erstligist Invaders Hildesheim und beim Dauermeister Braunschweig Lions bedienen.