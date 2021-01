Eurosport-Experte und VfL-Legende lobt Giovanna Scoccimarro

Die Lessienerin Giovanna Scoccimarro vom MTV Vorsfelde holte Bronze in der 70-Kilo-Klasse beim Judo-Masters in Doha (Katar). Alexander von der Groeben, in den 80ern und 90ern Spitzenjudoka beim vielfachen deutschen Mannschaftsmeister VfL Wolfsburg, kommentierte wie gewohnt die Eurosport-Übertragungen. Von der Groeben ist ein Kampfsport-Experte, kommentierte und moderierte für verschiedenste Sender, war selbst Judo-Olympia-Teilnehmer. An Scoccimarro hatte er im vergangenen Sommer Frühjahr schon keine Zweifel, sondern festgestellt: "Sie ist in Deutschland die Stärkste ihrer Klasse." Sein Fazit für Doha: "Nach diesem Masters ist sie die ganz klare Olympia-Kandidatin."

Richtige Antwort

Nach dem EM-Aus vor kurzem gleich in der ersten Runde hatte die in Hannover lebende Scoccimarro gleich die richtige Antwort. Ihre ärgste Konkurrentin Miriam Butkereit (TSV Glinde) kam in Doha nicht über ihren ersten Kampf hinaus. Von der Groeben urteilt: "Von der Kraft und Ausdauer her ist Giovanna absolut top, körperlich so stark ist Butkereit nicht."