Eurosport präsentiert TV-Konzept für Olympia: Konferenz wie in der Bundesliga

Durch eine Konferenzschaltung will Eurosport bei den Olympischen Spielen in Tokio die Vielzahl an parallelen Entscheidungen live zeigen. "Wir haben an einigen Tagen bis zu 27 Events, die parallel stattfinden", sagte Eurosport-Chef Gernot Bauer am Mittwoch bei der Präsentation des Olympia-Konzepts des Spartensenders. "Wir garantieren, überall dorthin zu gehen, wo eine Medaille vergeben wird."

Die Sendung "Medal Zone" erinnert an die bekannten Bundesliga-Konferenzen im Fußball beim Pay-TV-Sender Sky, in diesem Fall sind diese Konferenzen allerdings sportarten-

übergreifend. Insgesamt sendet Eurosport 24 Stunden am Tag von den Spielen aus Tokio, vor allem auch über digitale Kanäle. Sendezentrum ist die Zentrale in Unterföhring.