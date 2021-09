Eutin 08 zwingt den PSV Neumünster in die Knie

Eutins Coach Dennis Jaacks hatte gut lachen. Am Tag nach seinem 37. Geburtstag schenkte ihm sein Team die ersten Saisonpunkte. Gegen den PSV Neumünster feierten die Rosenstädter überhaupt den ersten Oberligasieg seit 367 Tagen. Doch bevor Tim Röben die 100 Fans am Waldeck mit seinem Elfmetertor zum 1:0 erlöste, dürften Jaacks ein paar graue Haare mehr ob des Eutiner Chancenwuchers gewachsen sein.

„Es war einfach unglaublich. Wir vergeben wieder drei, vier Hochkaräter in der ersten Halbzeit. Zwischenzeitlich dachte ich, es rächt sich. Aber wir haben bis zum Schluss dran geglaubt, dass wir den Platz als Sieger verlassen werden“, resümierte Jaacks. Die erste Chance im Spiel verbuchten die Gäste. PSV-Coach Sven Boy gab in der Startelf Youngster Timon Pfennig den Vorzug vor Torjäger Timo Barendt. Und Pfennig zahlte sofort zurück, bediente per Steckpass Marc Barck, der jedoch knapp verzog (8.).

Fortan gaben die Eutiner den Ton an, erspielten sich Chance um Chance. Offenbarten jedoch auch, weshalb sie bisher erst zwei Saisontore erzielten. Der Abschluss blieb das große Manko. Und wenn der doch mal den nötigen Wumms hatte, stand da PSV-Keeper Philipp Reinhold, der nach einer Oberschenkelverletzung seine Saisonpremiere im PSV-Kasten feierte. Der Neumünsteraner Kapitän hielt, was er konnte. Erst Lukas Schultz’s Außenristschuss (14.), dann stoppte er den Sololauf von Giuliano Hill (30.) und schließlich einen Zymberi-Flachschuss (37.). Als Tim Röben nach feinem Zymberi-Querpass das leere Tor verfehlte (32.), war auch der 34-jährige PSV-Schlussmann schon geschlagen.

Der PSV rettete sich in die Halbzeitpause. Doch es änderte sich zunächst wenig. Reinhold klärte in höchster Not gegen Tim Schüler (53.). Eutins Krenar Svirca fand nach rasantem Sololauf keinen Abnehmer im Zentrum (63.). War die Eutiner Führung nur noch eine Frage der Zeit? Nein! Der PSV setzte zum Lucky Punch an. Karim Ay kreuzte frei vor dem 08-Tor auf, setzte seinen Lupfer jedoch Millimeter neben das Tor (72.). Auf der Gegenseite blockte Vincent Born Eutins Tim Schüler (73.). Der Abstiegskampf wurde nun mit offenem Visier geführt. Neumünsters Marc Barck knallte einen Schuss von der Strafraumgrenze an den Pfosten (77.).