Traumtor in der Nachspielzeit: Gray schießt Everton gegen Arsenal zum Befreiungsschlag

Im Vergleich zum 2:3 bei Manchester United nahm Trainer Mikel Arteta vier Änderungen vor. Unter anderem mussten die Gunners ohne Spielmacher Emile Smith-Rowe auskommen, der nicht im Kader stand. Für ihn rückte der wieder genesene Ex-Gladbacher Granit Xhaka in die Startelf. Statt Pierre-Emerick Aubameyang stürmte Alexandre Lacazette. Everton-Coach Rafael Benitez nahm zwei Wechsel vor. Dass der Spielmacher bei den "Gunners" fehlte, war im ersten Durchgang deutlich zu merken. Auch die "Toffees" taten sich schwer, sodass bis zur 40. Minute auf beiden Seiten kein Torschuss zu verbuchen war. Der größte Aufreger war noch eine Situation, in der Evertons Ben Godfrey Arsenals Takehiro Tomiyasu mit den Stollen im Gesicht erwischte. Der VAR entschied allerdings gegen eine Rote Karte.

Richarlisons dritter Streich zählt endlich

Beide Teams ließen ihr Visier dann auch im zweiten Durchgang oben, es entwickelte sich endlich ein ansehnliches Fußballspiel. Just in einer Drangphase musste Richarlison sich dann ein zweites Mal ärgern: Nach einem Konter kam er im Strafraum an den Ball und erzielte den vermeintlichen Ausgleich, stand dabei aber erneut – und dieses Mal hauchzart – im Abseits (60.). Everton erhöhte danach zunehmend den Druck, konnte das allerdings zunächst nicht in Chancen ummünzen – bis Richarlison dann seinen dritten und Evertons ersten regulären Treffer erzielte: Demarai Gray traf mit einem Heber zunächst die Latte, den Abpraller drückte Richarlison dann per Kopf ins Netz (79.).