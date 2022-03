Der FC Everton hat das Viertelfinale im FA Cup erreicht. Gegen den Fünftligisten Boreham Wood gewann das Team von Cheftrainer Frank Lampard am Donnerstagabend durchaus knapp mit 2:0 (0:0). In einer Partie, in der der Underdog den Gastgebern zwischenzweitlich die Stirn bieten konnte, erzielte Salomon Rondon (57., 84.) die entscheidenden Treffer. Im Fokus stand allerdings ein anderer: Evertons ukrainischer Youngster Vitaliy Mykolenko bekam von Mitspielern, Gegnern und Fans viel Solidarität aufgezeigt.

