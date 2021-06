Ewiger Rekord? Schon neun EM-Eigentore – So viele wie bei allen Turnieren vorher

Bei der Europameisterschaft könnte es einen Rekord für die Ewigkeit geben. Nach dem Missgeschick des spanischen Torwarts Unai Simon beim EM-Achtelfinale gegen Kroatien sind bei dieser EM bisher schon genau so viele Eigentore gefallen wie bei allen anderen Endrunden zuvor zusammengezählt.

Das von der UEFA dem Youngster Pedri zugeschriebene Eigentor in der 20. Minute des Spiels in Kopenhagen war am Montagabend bereits das neunte Eigentor dieses Turniers. Keeper Simon von Athletic Bilbao hatte einen harmlosen Rückpass seines Mitspielers Pedri unterschätzt, der Ball rollte über seinen Fuß hinweg zur zwischenzeitlichen 1:0-Führung der Kroaten ins Tor.