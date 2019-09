Im "Derby der ewigen Feinde": Ex-96er Uffe Bech feiert Debüt für Panathinaikos

Am vergangenen Sonntag stieg das heiße Duell mal wieder, und mittendrin war ein alter Bekannter von Hannover 96. Uffe Bech, der nach vier insgesamt erfolglosen 96-Jahren im Sommer ablösefrei zu Panathinaikos gewechselt war. Am vierten Spieltag der griechischen Super League 1 stand der dänische Flügelflitzer erstmals im Kader - und bekam vor großer Kulisse im heimischen Olympiako Stadio gleich seine ersten Einsatzminuten im grün-weißen Trikot.

Bech kommt beim Stand von 0:1 rein - am Ende steht es 1:1

In der 71. Minute ersetzte Bech beim Stand von 0:1 Christos Donis und erlebte auf dem Platz den umjubelten Last-Minute-Ausgleich durch Yohan Mollo per Elfmeter. Beim 1:1 blieb es, für Panathinaikos, das in dieser Saison noch ohne Sieg ist, durchaus ein Erfolg gegen den Serienmeister und bisherigen Spitzenreiter aus Piräus.