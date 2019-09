Ex-96-Stürmer verletzt sich schwer: Valmir Sulejmani fehlt Waldhof Mannheim wochenlang

Unter Trainer Mirko Slomka hat Valmir Sulejmani im Dezember 2013 sein Bundesliga-Debüt im Trikot von Hannover 96 gegeben. Den ganz großen Durchbruch schaffte er bei den "Roten" jedoch nicht. Im Sommer letzten Jahres wechselte der gebürtige Hannoveraner zum SV Waldhof Mannheim in die Regionalliga Südwest - und ist dort so richtig durchgestartet.

Sulejmani wird zum Leistungsträger

Beim SVW zählt der 23-Jährige mittlerweile zu den absoluten Leistungsträgern. In der vergangenen Spielzeit hatte der Stürmer mit seinen 18 Toren großen Anteil an dem Aufstieg in die 3. Liga. Auch in der aktuellen Saison erzielte der Offensivakteur bereits vier Treffer und legte zwei weitere auf. In der ersten Runde des DFB-Pokals traf der der 23-Jährige nochmals doppelt - und verpasste damit nur knapp das Wunder gegen Eintracht Frankfurt.