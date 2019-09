Ex-96-Trainer Breitenreiter: "Habe die Unterstützung definitiv vermisst"

Siebeneinhalb Monate nach seiner Freistellung bei Hannover 96 hat der ehemalige Trainer André Breitenreiter eine fehlende Unterstützung durch den Club während der Bundesliga-Abstiegs-Saison beklagt. „Man wünscht sich natürlich in Phasen, in denen es mal nicht so läuft, dass man auch gerade dann zueinander steht. Da habe ich die Unterstützung definitiv vermisst. Dann zeigt es sich, ob ein Verein funktioniert“, sagte der 45-Jährige in einem Interview der Bild-Zeitung (Freitag).