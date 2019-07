Ex-96er Lars Stindl: "Jan kann in Hannover etwas bewirken"

Herr Stindl, aus der Sicht eines ehemaligen Mitspielers: Wie sehen Sie Ihren Kumpel Jan Schlaudraff in seinem neuen Job bei Hannover 96?

Es hat mich riesig gefreut, dass Jan jetzt wieder bei 96 ist. Hinter dem Verein liegt eine schwierige Zeit. Er kann da etwas bewirken – nicht nur mit seinem Fußballfachwissen, sondern auch mit seiner Art und Weise, wie er den Verein repräsentiert und Leute überzeugen kann. Mich hat es ungemein gefreut, dass man ihm das Vertrauen gibt, und ich muss auch sagen, dass er bis jetzt einen richtig guten Job gemacht hat. 96 hat eine richtig gute Truppe für die kommende Saison. Ich werde Hannover jetzt noch ein bisschen mehr beobachten.

Wahrscheinlich auch wegen Ihrem Ex-Trainer Mirko Slomka, der jetzt zurück bei 96 ist. Wie sehen Sie diesen Schritt?

Mirko Slomka hatte damals einen großen Anteil an den erfolgreichen Zeiten in Hannover. Er hat auch mir sehr geholfen, dort Fuß zu fassen in der 1. Liga. Mirko Slomka ist Hannoveraner, und immer, wenn es um einen neuen Trainer in Hannover ging, fiel sein Name. Ich war also gar nicht so überrascht, dass er jetzt wieder als Cheftrainer im Verein arbeitet.

Sind Sie auch überzeugt davon, dass Hannover 96 unter Mirko Slomka in die Bundesliga zurückkehrt?

Absolut. Er steht für viel Positives, was bei 96 in den vergangenen Jahren passiert ist.