Ex-Bayern-Boss Rummenigge lobt Nagelsmann-"Handschrift" und wünscht Lewandowski den Ballon d’Or

Elf Pflichtspiele, neun Siege und eine sagenhafte Tor-Bilanz von 47:8: Julian Nagelsmann hat beim aktuellen Bundesliga-Tabellenführer FC Bayern München einen Traumstart hingelegt, der auch den ehemaligen FCB-Boss Karl-Heinz Rummenigge beeindruckt. Am Rande der Preisverleihung des Deutschen Fußball-Botschafters, bei der Rummenigge einen Ehrenpreis erhält, lobte der Ex-Vorstandsvorsitzende den neuen Trainer des Rekordmeisters. Leider sei zuletzt die Partie gegen Eintracht Frankfurt (1:2) verloren gegangen, "aber die Mannschaft hat trotzdem, finde ich, einen sehr, sehr guten Fußball gespielt. Man sieht seine Handschrift", betonte Rummenigge, unter dessen Führung Nagelsmann vom Verfolger und Vizemeister RB Leipzig in diesem Sommer für eine zweistellige Millionensumme an die Isar gelotst worden war.

Generell attestierte Rummenigge den Bayern einen "sehr guten" Start in die neue Spielzeit: "Und es ist wichtig bei Bayern München, dass man einen guten Start hat, das erleichtert ein Stück die Dinge", sagte der 66-Jährige. Er sei optimistisch, dass der FC Bayern "Trotz des kleinen Ausrutschers am Sonntag wieder deutscher Meister wird", sagte Rummenigge. Und in der Champions League gehe es bekanntermaßen erst im Februar, März nächsten Jahres richtig los, wenn die K.o.-Phase starte.

Dabei helfen, die Bayern-Ziele zu erreichen, soll Super-Stürmer Robert Lewandowski. Der polnische Star stellte bereits schon in dieser Saison seine Klasse mit 13 Treffern in zehn Einsätzen unter Beweis. Rummenigge hofft, dass Lewandowski für seine Leistungen in diesem Jahr den Ballon d’Or als weltbester Spieler erhält: "Ich wünsche es ihm. Ich kenne keinen Menschen auf dieser Welt, der es mehr verdient hätte. Er hat eine Super-Saison gespielt", lobte der Ex-Bayern-Verantwortliche. So habe "Lewa" in der vergangenen Saison schließlich den legendären Bundesliga-Torrekord von Gerd Müller gebrochen und 41 Liga-Tore erzielt. Rummenigge habe "nicht für möglich gehalten, dass der noch mal gebrochen wird".