Ex-Bayern-Boss Rummenigge über Bundesliga-Titelkampf: Vorsprung "ein ganz schönes Pfund"

"Die Woche ist sehr gut gelaufen für uns. Sechs Punkte Vorsprung und das deutlich bessere Torverhältnis sind schon ein ganz schönes Pfund. Wir haben nie frühzeitig gefeiert, sondern erst, wenn es mathematisch durch ist. Es warten noch 19 Spiele auf den FC Bayern. Der Klub ist so geerdet, dass man weiß, dass man jetzt tolle Voraussetzungen hat. Wir sind jetzt nicht so arrogant, dass wir jetzt schon die Meisterschaft verkünden – das ist nicht Bayern-like", sagte Rummenigge bei Bild live.

Der 100. Bundesliga-Sieg als Trainer für Julian Nagelsmann war ein hartes Stück Arbeit für die Bayern-Mannschaft. Die Mainzer hielten vor leeren Rängen in der Münchner Arena lange Zeit dagegen und gingen durch Karim Onisiwo (22.) sogar in Führung. Doch Kingsley Coman (53.) und Jamal Musiala (74.) sorgten im zweiten Durchgang für die Wende. "Wir sind jetzt sechs Punkte vorne. Das heißt viel Gutes, wenn wir die Leistung am Dienstag in Stuttgart bestätigen", sagte Coach Nagelsmann.