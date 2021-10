Ex-Bayern-Boss Rummenigge über DFB-Trainer Flick, die Super League und die WM-Pläne

Am Mittwochabend nahm Ex-Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge in Berlin den Ehrenpreis des Deutschen Fußballbotschafters stellvertretend für den Rekordmeister entgegen. "Ich möchte mich sehr herzlich für diesen Preis bedanken. Der FC Bayern steht nicht nur sportlichen Erfolg und sondern für gesellschaftspolitische Arbeit", sagte Rummenigge. Außerdem sprach der 66-Jährige über…

… eine WM im Zweijahresrhythmus : "Ich bin kein Freund von inflationären Entwicklungen im Fußball was die Wettbewerbe betrifft. Deswegen bin ich auch nicht dafür, dass alle zwei Jahre eine WM stattfindet. Wir müssen versuchen den Fußball-Kalender zu reformieren und zu rationalisieren. Die Spieler können nicht mehr leisten, als im Moment schon verlangt wird. Deswegen müssten sich mal die Stakeholder, die Ligen, die Verbände, die Vereine, die Spieler hinsetzen und schauen was kann man tun, um das zu schaffen.“

… DFB-Stürmer Karim Adeyemi : "Ich kenne ihn noch aus Unterhaching. Wir waren damals nicht bereit, so viel zu zahlen. Drei Millionen Euro für einen 16-Jährigen… Jetzt hat er sich gut entwickelt, ich habe ihn zuletzt in der Champions League gesehen. Er ist ein interessanter Spieler, da muss man mal abwarten, was passiert. Er kostet jetzt womöglich eine Null mehr hinten."

… den Ballon d’Or für Robert Lewandowski: "Ich wünsche es ihm. Ich kenne keinen Menschen auf dieser Welt, der es mehr verdient hätte. Er hat eine Super-Saison gespielt. Er hat selbst den Rekord von Gerd Müller gebrochen, was ich nicht für möglich gehalten hätte. Auch in der Champions League hat er immer gut gespielt. Ich wünsche es ihm, dass er gewinnt.“

… die Gerüchte um Antonio Rüdiger, der mit den Bayern in Verbindung gebracht wird: "Ich will nicht in Transfers einmischen. Ich finde die Bayern sind in der Abwehr gut aufgestellt. Dayot Upamecano war ein guter Transfer. Ich finde in der Innenverteidigung ist der FC Bayern gut aufgestellt – auch ohne Rüdiger. Bayern muss sich keine Sorgen machen in der Verteidigung.“

… einen neuen DFB-Präsidenten: "Ich halte mich da komplett raus. Ich wünsche ihnen, dass sie eine gute Lösung finden. Durch Hansi Flick herrscht jetzt sportlich erstmal wieder Ruhe. Jetzt brauchen sie einen Präsidenten, der in das Geschäft das DFB reinbringt. Und der von beiden Seiten, von den Profis und den Amateuren, akzeptiert wird.“