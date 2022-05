Ex-Bayern-Boss Uli Hoeneß schießt gegen Niklas Süle: Kader-Verzicht gegen Wolfsburg "katastrophal"

Niklas Süle sorgte am Wochenende zum Abschied beim FC Bayern München für einen Aufreger: Auf eigenen Wunsch lehnte er einen Platz im Kader für das Spiel des FCB beim VfL Wolfsburg (2:2) ab – so berichtete es jedenfalls Trainer Julian Nagelsmann nach der Partie: "Wir haben ihn gefragt, ob er noch mit will, und er hat gesagt 'eher nicht', weil er sich nicht drauf vorbereitet hat", erklärte der Coach die Abwesenheit des Nationalspielers. Der Innenverteidiger wird in der kommenden Saison bei Borussia Dortmund spielen. Ein Wechsel, der in der Führungsetage des FC Bayern offenbar nicht gut ankommt. Am Rande der Meisterfeier hat Ehrenpräsident Uli Hoeneß nun in einer Medienrunde überraschend scharf mit Süle abgerechnet.

