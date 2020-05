Ex-Bayern-Coach Ottmar Hitzfeld über den Luxus des Nichtstuns: "Ich brauche keine Aufgaben mehr"

Ottmar Hitzfeld ist ein sehr ruhiger Mensch. Er gestikuliert nicht mit den Händen, er verändert seine Sitzhaltung nicht, seine Stimme ist stets ruhig. Doch in seinem Gesicht erkenne ich, dass er jetzt an Dinge zurückdenkt, die ihn belastet haben und noch heute zum Nachdenken bewegen.… Er erzählt vom Double-Gewinn 2003 mit dem FC Bayern und der darauffolgenden Saison. Die sollte sein Leben nämlich ins Wanken bringen. "Ich saß eines Tages alleine im Auto und bekam plötzlich Platzangst. Ich musste rechts ranfahren und das Fenster öffnen. So ein Angstgefühl hatte ich zuvor noch nie erlebt, aber mir war sofort klar, da stimmt etwas nicht. Ich musste mir damals eingestehen, dass ich mich jetzt die ganze Saison über in einen Burnout reinentwickelt hatte."