Ex-Bayern-Präsident Uli Hoeneß schwärmt von Triple-Trainer Flick: "Besser geht's nicht"

Uli Hoeneß schwärmt von Bayern Münchens Triple-Trainer Hansi Flick. "Wenn man überlegt, dass er als Assistenztrainer angefangen hat, jetzt die Champions League gewonnen , kein Spiel in diesem Wettbewerb verloren hat, in der Meisterschaft vorne steht und den Pokalsieg holt. Da gibt es einen Film von Jack Nicholson 'Besser geht's nicht'. Das gilt für Hansi Flick ", sagte Hoeneß im Interview mit tz/Münchner Merkur. Flick war im vergangenen Sommer als Co-Trainer vom FC Bayern verpflichtet worden und übernahm im November die Nachfolge von Niko Kovac.

Die Münchner haben sich zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte das Triple aus Königsklassen-Titel, Meisterschaft und DFB-Pokal gesichert.

Der FC Bayern hat sich in der Saison 2019/20 das zweite Triple der Vereinsgeschichte gesichert. Doch die Münchener sind nicht der einzige Klub, der dieses Meisterstück vollbracht hat. Der SPORT BUZZER zeigt alle Teams, die das Triple aus nationaler Meisterschaft, Pokal und Champions League holen konnten. ©

Bayern, Barcelona und Co.: Diese Mannschaften haben das große Triple gewonnen

Auch Jürgen Klopp adelt Flick

Zuletzt hatte auch Liverpool-Trainer Jürgen Klopp seinem Amtskollegen Flick einen großen Anteil am Champions-League-Sieg im Finalturnier von Lissabon eingeräumt: "Mehr Geschichte in acht Monaten zu schreiben, ist schwierig", meinte der 53-Jährige und spielte damit auf Flicks noch junge Amtszeit beim Rekordmeister an. Nach der Entlassung von Niko Kovac im November 2019 formte der ehemalige Co-Trainer von Nationaltrainer Joachim Löw aus den strauchelnden Riesen eine Weltklasse-Mannschaft - mit einem "sensationell bestückten" Kader, wie Klopp anmerkte. "Sie haben auf allen Positionen absolute Weltklasse-Spieler - im richtigen Alter." Nun zog auch Uli Hoeneß mit seinem Lob nach.