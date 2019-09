Ex-Bayern-Profi Bernat überzeugt bei PSG - Ancelotti: "Einer der besten Verteidiger Europas"

In der legendären Pressekonferenz des FC Bayern im Herbst 2018 hatte Klub-Boss Uli Hoeneß den Spanier Juan Bernat noch scharf angefeindet. "Als wir in Sevilla (beim 2:1-Sieg im Champions-League 2018; d. Red.) gespielt haben, war er alleine dafür verantwortlich, dass wir fast ausgeschieden sind. Da wurde entschieden, dass er verkauft wird", waren die Worte von Hoeneß. Knapp ein Jahr später ist Juan Bernat einer der besten Spieler vom französischen Meister Paris St. Germain und aus der Startformation des Scheich-Klubs nicht mehr wegzudenken.

Thomas Tuchel setzt auf den spanischen Nationalspieler. Zuletzt glänzte der 26-Jährige beim 3:0-Sieg in der Champions League gegen Real Madrid mit zwei Torvorlagen. Bernats Ex-Coach beim FC Bayern, Carlo Ancelotti, lobt den früheren Bundesliga-Spieler gegenüber der L´Equipe: "Er ist derzeit einer der besten Linksverteidiger in Europa. Er ist wirklich sehr gut am Ball, technisch fantastisch. Und ohne Ball ist er sehr intelligent in seinen Bewegungen und was seine Positionierung anbelangt."