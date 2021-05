Ex-Bayern-Profi Ismael im Kampf um die Premier League raus: Swansea und Brentford erreichen Playoff-Finale

Endspiel um die Premier League: Der FC Brentford und Swansea City haben sich in den Halbfinal-Spielen der Championship-Playoffs durchgesetzt und sind nur noch einen Schritt vor dem auch finanziell höchst lukrativen Aufstieg in die erste englische Liga entfernt. Am 29. Mai steigt in Londoner Wembley-Finale das Endspiel. Am Samstagabend setzte sich Swansea durch ein 1:1 (1:0) gegen den vom früheren Bayern-Profi Valerien Ismael trainierten FC Barnsley durch. Im Hinspiel hatte es in Barnsley ein 1:0 für die Waliser gegeben, die durch Kapitän Matt Grimes (39.) den Führungstreffer erzielt hatten, den Cauley Woodrow (71.) nur noch ausgleichen konnte - zu wenig für das Überraschungsteam.

