Ex-Bayern-Profi Markus Babbel knöpft sich Torjäger Robert Lewandowski vor: "Dieses Rumgeheule nervt"

Das kommt bei dem früheren Bayern-Profi Markus Babbel gar nicht gut an: "Es heißt, die Wertschätzung sei ihm nicht genug, das kann ich nicht mehr hören. So viel Wertschätzung wie Lewandowski bei den Bayern bekommt, hat in den letzten 20 Jahren kein Spieler bekommen. Thomas Müller zum Beispiel macht nicht so einen Zirkus daraus. Dieses Rumgeheule nervt. Lewandowski verdient 25 Millionen Euro und will noch mehr. Kein anderer Bayern-Spieler verdient so viel", sagte der ehemalige Nationalspieler zu Sky.