Ex-Bayern-Profi Willy Sagnol rät wegen Charakter von Sané-Transfer ab: "Lieber Havertz verpflichten"

"Er ist jemand, dessen Form sehr inkonstant ist und der sehr zurückgezogen ist", sagte Sagnol und kam daher zu der Erkenntnis, dass der Nationalspieler "charakterlich nicht zu den Bayern passt" . In der Vergangenheit hätte es "viele Probleme bei Manchester City und auch mit der Nationalmannschaft" gegeben, so der 43-Jährige, der fürchtet, dass es auch in München dazu kommen könnte.

Sagnol über Sané-Transfer: "20 Millionen für Havertz drauflegen"

Stattdessen sprach sich Sagnol dafür aus, die Ablösesumme in einen anderen Akteur zu investieren. "Wir reden über Kosten in Höhe von 80 Millionen Euro. Ich würde lieber 20 Millionen Euro drauflegen und Kai Havertz verpflichten. "

Hoeneß hatte sich am Samstag bedeckt gehalten, was eine Verpflichtung des Nationalspielers von Bayer Leverkusen angeht. „Den würden wir sicherlich gerne haben. Aber in der jetzigen Zeit ist es so, dass man natürlich nicht ganz genau weiß, wie die wirtschaftliche Zukunft des gesamten Fußballs ist“, sagte er im Radiosender Bayern 1.