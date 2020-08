Ex-Bayern-Star Arjen Robben angeschlagen - Comeback beim FC Groningen verschoben

Arjen Robben muss sein geplantes Comeback beim niederländischen Erstligisten FC Groningen verschieben. Ursprünglich wollte der 36 Jahre alte Offensivmann am Freitag zum ersten Mal im Trikot seines neuen Arbeitgebers auflaufen. Da sollte er im Test gegen den PEC Zwolle seine Premiere feiern. "In der vergangenen Woche hat Arjen die Grenzen seines Trainingsprogramms überschritten", verortete Trainer Danny Buijs auf der Vereinshomepage die Probleme in der hohen Trainingsfrequenz des ehrgeizigen Holländers.

"Die Anstrengungen haben zu geringfügigen körperlichen Beschwerden in Form von Muskelschmerzen und Steifheit geführt", erklärte Trainer Buijs weiter. Für einen Spieler in seinem Alter, der seit einem Jahr nicht mehr gespielt hat, ist das völlig normal. Für uns gibt es aber keinen Grund, ein Risiko einzugehen." Robben selbst zeigte sich frustriert von der verpassten Chance auf die Rückkehr unter Wettkampfbedingungen. "Ich will noch fitter werden, bevor ich wieder spiele. Ich hatte eine sehr gute Trainingswoche. Ich bin wirklich in guter Form, aber ein Match zu spielen ist doch etwas anders als Training. Nach einem Jahr ohne Fußball ist es logisch, dass man Beschwerden bekommt", sagte der Routinier. Spielen wolle Robben erst, wenn er sich "100 Prozent gut" fühlt.

