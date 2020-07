Ex-Bayern-Star Sandro Wagner bestätigt Vertragsauflösung in China: "Angst, zu reisen"

Einst bezeichnete er sich selbst als "Deutschlands bester Stürmer" - jetzt ist er vertragslos. Sandro Wagner hat seinen Vertrag beim chinesischen Erstliga-Klub Tianjin Teda aufgelöst. Das bestätigte der ehemalige Nationalspieler gegenüber der Bild. "Unter den aktuellen Umständen habe ich Angst, nach China zu reisen" , begründete der 32-Jährige sein Aus in Fernost. Aufgrund der noch immer vorherrschenden Corona-Krise wolle er seine Familie nicht allein in Deutschland lassen. "Ich hatte tolle 18 Monate in China und bin dankbar für die Erfahrungen, die ich machen durfte. Aber ich habe daheim eine Familie mit mittlerweile vier Kindern", so Wagner, der seit Anfang des Jahres nach Ausbruch des Virus in China wieder in Deutschland lebt.

Wagner über finanziellen Verlust: "Es gibt Wichtigeres im Leben"

Die chinesische Super League nimmt am 25. Juli wieder den Spielbetrieb auf. Obwohl in der Volksrepublik die Corona-Pandemie bereits seit Monaten weitestgehend unter Kontrolle gebracht wurde und es kaum noch Infektionen gibt, ließen sich die Behörden viel Zeit mit der Entscheidung, grünes Licht auch für den Fußball zu geben. Die Liga nur zentral in zwei Städten ausgetragen, nämlich in den chinesischen Metropolen Dalian und Suzhou. Jeweils acht Teams der Liga sind an beiden Orten in Hotels untergebracht und von der Öffentlichkeit komplett abgeschirmt. Erst nach einer separat in beiden Städten ausgetragenen Vorrunde, treten die Finalisten in einer Endrunde gegeneinander an.