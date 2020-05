Ex-Bayern-Stürmer Makaay fordert Einsätze für Talent Zirkzee: "Jetzt muss er viel spielen"

Der FC Bayern grüßt auch nach der Corona-Pause von der Tabellenspitze und ist mit dem 2:0-Sieg bei Union Berlin nach Maß wieder in die Bundesliga-Saison gestartet. In gewisser Weise haben die Münchener sogar von der Pause profitiert: Top-Stürmer Robert Lewandowski hat seine Verletzung auskuriert und steht dem Rekordmeister nun für den Saison-Endspurt zur Verfügung. Ein anderer Spieler der Münchener rückt dadurch aber aus dem Fokus – Youngster Joshua Zirkzee. Vor der Pause noch Lewandowski-Ersatz, musste sich Zirkzee gegen Union wieder mit einem Platz auf der Bank begnügen.

Makaay: Zirkzee-Tore "hervorragend, wunderschön"

Lustlos im Training? Zirkzee verteidigte sich jüngst gegen Vorwürfe

Immerhin trainiert Zirkzee an der Säbener Straße bei der ersten Mannschaft. Auch das ist laut Makaay ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum gereiften Stürmer. Der 45-Jährige glaubt nämlich: "Man kann nur besser werden, wenn man gegen Boateng oder Süle trainieren darf." Zuletzt hatte sich Zirkzee in einem Interview mit dem niederländischen Telegraaf gegen Berichte gewehrt, wonach er im Training lustlos wirke: "Jeder hat ein Training, in dem er mal weniger Tore schießt. Muss ich danach dann mit einem glücklichen Gesicht herumlaufen?"

Zirkzee durfte vor der Corona-Pause als Lewandowski-Ersatz in der Bundesliga gegen Paderborn, Hoffenheim und Augsburg sowie im DFB-Pokal gegen Hoffenheim und Schalke ran. Beim Liga-Spiel in Hoffenheim, das von den Protesten gegen Mäzen Dietmar Hopp überschattet wurde, steuerte er einen Treffer und eine Vorlage bei. Schon in der Hinrunde hatte er debütiert und in zwei Liga-Spielen gegen Freiburg und Wolfsburg jeweils getroffen.