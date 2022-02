Ex-Biathlet Michael Greis: Denise Herrmann ist das perfekte Rennen gelaufen

Denise Herrmann hat mit ihrem Gold-Stück im Einzel am Montag vielleicht auch sich selbst überrascht. Ich war überzeugt, dass sie das Potenzial für solche Erfolge hat. Weil sie sich so sehr auf Olympia konzentrieren wollte, lief es zuletzt in den Weltcuprennen nicht gut. Doch jetzt kam ihr Moment. Es war das perfekte Rennen. Schon in der Mixed-Staffel zeigte Denise eine gute Laufleistung. Die Windverhältnisse waren da schwierig, im Einzel günstiger. Es lag an jeder Starterin, im entscheidenden Moment die Nerven zu behalten. Das ist Denise gelungen. Anzeige

Als viele Konkurrentinnen beim letzten Stehendanschlag entscheidende Fehler geschossen haben, blieb unsere Medaillenhoffnung konzentriert – nach nur einem Fehlschuss beim dritten Schießen ging sie mit fünf weiteren Treffern auf Siegeskurs in die Schlussrunde. Nun hat sie nicht nur Bronze mit der Langlauf-Staffel in Sotschi 2014, sondern auch Biathlon-Gold in ihrer Vita stehen. Glückwunsch!

Die Leistung der Männer im Einzel am Dienstag ist ebenfalls gut gewesen. Benedikt Doll trennte nur ein Fehler im letzten Schießen von einer Medaille. Wenn wir auf die Laufleistung schauen, wäre Silber möglich gewesen. So ist es Platz sechs geworden. Schade, aber kein Drama. Damit habe ich große Hoffnungen, dass wir noch mehr Medaillen von Herrmann, Doll und Co. erleben. Deutschland zählt nach diesem ersten Eindruck wieder zum engen Favoritenkreis.