Ex-Biathlet Michael Greis: Der Wind im Biathlon-Team muss sich wieder drehen

Die Biathlonwettkämpfe bei den Olympischen Spiele endeten aus deutscher Sicht leider, wie sie bei der Mixed-Staffel angefangen hatten: ohne Medaillen. Die Männer um Benedikt Doll und Roman Rees gingen damit in Peking komplett leer aus. Das ist zuvor erst einmal passiert, vor zwölf Jahren in Vancouver. Bei den Frauen sah es mit Gold für Denise Herrmann und Bronze in der Staffel etwas rosiger aus.

