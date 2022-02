Ex-Biathlet Michael Greis: Die Hoffnung auf weitere deutsche Medaillen lebt

Das Wochenende hat einmal mehr gezeigt: Die Medaillenvergabe im Biathlon geht nicht an Quentin Fillon Maillet und Johannes Thingnes Bö vorbei. Die beiden bestimmen bei den Männern die Laufzeiten. Das ist Extraklasse. Um bei dieser Qualität mitzuhalten, kann sich die Konkurrenz keine Schießfehler leisten – doch diese Konstanz gelingt den Deutschen nicht. In der Verfolgung hat Fillon Maillet phänomenal gut geschossen und ist verdient Olympiasieger geworden.

Vor dem Bildschirm ist kaum zu sehen, wie stark und dazu unberechenbar der Wind am Schießstand ist, hinzu kommt die Belastung bei eisiger Kälte. Bestes Beispiel: Johannes Thingnes Bö ereilten nach dem Sieg im Sprint drei bittere Schießfehler in der Verfolgung, als der Wind drehte. So war die sicher geglaubte Medaille weg. Bei Roman Rees, dem besten Deutschen mit Platz sechs in der Verfolgung, haben wir deutlich gesehen, dass selbst ein Fehler insgesamt schon zu viel ist. Aber Risiko und Taktik im Laufen haben gepasst, das macht Mut für die Männerstaffel. Bundestrainer Mark Kirchner hat Gold als Ziel ausgegeben. Das halte ich für übertrieben, Bronze ist aber durchaus drin.