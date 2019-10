Ex-Bundesliga-Profi Vucinovic macht Sarstedt zum erfolgreichsten Bezirksteam Niedersachsens

Auf der Suche nach der zurzeit erfolgreichsten Männermannschaft Niedersachsens vom Bezirk aufwärts wird der Fußballfreund 17 Kilometer südlich von Hannover fündig. Der 1. FC Sarstedt hat in der Bezirksliga 4 jedes seiner 13 bisherigen Saisonspiele gewonnen und seine drei Bezirkspokalspiele für sich entschieden – dabei wurden zwei Landesligisten ausgeschaltet. Mit dem früheren Bundesligaprofi Marc Vucinovic ist bei dem Team aus dem Landkreis Hildesheim ein bekannter Name als Spielertrainer in Funktion. Die Erfolgsgeschichte auf ihn zu reduzieren, wäre ein Fehler – in Sarstedt wird sich seit geraumer Zeit nachhaltig weiterentwickelt.