Ex-Bundesliga-Trainer Christoph Daum: Vergleiche zwischen Wirtz und Havertz sind unangebracht

Seit Kai Havertz den Sprung in die Premier League zum FC Chelsea machte, drängt sich bei Bayer Leverkusen ein anderer junger Spieler als Leistungsträger in den Vordergrund: Florian Wirtz, 17 Jahre alt, Stammspieler in der Bundesliga. Der Youngster, der erst im Januar 2020 vom 1. FC Köln nach Leverkusen gewechselt war, ist unter Trainer Peter Bosz ein Dauerbrenner, stand in der laufenden Saison in 13 von 14 möglichen Liga-Partien auf dem Rasen. Parallelen mit Kai Havertz sind nicht von der Hand zu weisen. Ex-Trainer Christoph Daum hält von den Vergleichen aber nichts. "Wirtz ist kein neuer Havertz", sagte der 67-Jährige im Gespräch mit Sport 1. "Bitte lasst den Jungen sich entwickeln, macht aus ihm nicht gleich den neuen Havertz und den nächsten Superstar."

Anzeige