Dicke Überraschung im Basketball: Ex-Bundestrainer Dirk Bauermann wird neuer Seawolves-Trainer

Nur wenige Stunden nach der Bekanntgabe der Entlassung von Milan Skobalj als Trainer bei den Rostock Seawolves, hat der Basketball-Zweitligist seinen Nachfolger verkündet. Dirk Bauermann wird ab sofort die Geschicke bei den Ostseestädtern leiten. Der 62-Jährige gewann in den 1990er- und 2000er-Jahren neun Meisterschaften (mit Leverkusen und Bamberg) und holte vier Pokalsiege. 2005 wurde er Vize-Europameister mit der deutschen Nationalmannschaft und betreute das Team bei den Olympischen Spielen 2008. Zuletzt arbeitete er in der Türkei, China und in der ersten Liga in Würzburg.