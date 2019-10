Ex-Bundestrainer Jürgen Klinsmann freut sich auf Katar 2022: "WM der Extraklasse"

Anders als viele Kritiker der Weltmeisterschaft in Katar ist Jürgen Klinsmann voller Vorfreude auf das Turnier in knapp drei Jahren. „Ich denke, dass die WM, die vor der Tür steht, eine WM der Extraklasse wird“, sagte der ehemalige Nationalspieler und DFB-Teamchef am Rande eines Legendenspiels gegen Italien (3:3) am Montagabend in Fürth. „Ich glaube, dass es sich die gesamte Region dort nicht nehmen lassen will, der Welt zu zeigen, was sie drauf hat“, ergänzte der 55-Jährige. Die Leichtathletik-WM zuletzt in Doha war geprägt von extremen Temperaturen und heftigem Zuschauermangel.