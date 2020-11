Ex-BVB-Coach Thomas Tuchel zweifelt an Vertragsverlängerung bei PSG: "Bisher noch keine Gespräche"

Ex-BVB-Trainer Thomas Tuchel hat sich skeptisch über eine Vertragsverlängerung beim französischen Serienmeister Paris Saint-Germain geäußert. "Wenn der Trainer in ein auslaufendes Vertragsjahr geht und bisher noch keine Gespräche stattgefunden haben - nachdem, was wir abgeliefert haben - können wir trotzdem für alle Möglichkeiten offen bleiben. Träumen braucht man dann auch nicht, mal schauen", sagte Tuchel am Dienstag dem Pay-TV-Sender Sky. Der Vertrag des ehemaligen Bundesliga-Coaches läuft im Sommer 2021 aus.