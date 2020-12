Ex-BVB-Profi Kevin Großkreutz über ein mögliches Karriereende: "Im Fußball kann es schnell gehen"

Es war eine Trennung mit Nebengeräuschen, als Kevin Großkreutz und Drittligist KFC Uerdingen im Oktober 2020 nach zwei Jahren ihre Zusammenarbeit beendeten. Ein Rechtsstreit über ausbleibende Gehaltszahlungen warfen einen Schatten auf die Beziehung zwischen Klub und Spieler. Seither ist der nun 32-Jährige vereinslos. Das Leben abseits des Sports weiß der Ex-BVB-Profi, der mit der Borussia 2011 und 2012 deutscher Meister wurde, durchaus zu schätzen. "Einerseits ist es schön, denn ich habe mehr Zeit für meine Familie. Die zurückliegenden Jahre hatte ich da wenig Freiraum, ich war mit meinen Klubs viel unterwegs", erklärte er im Interview mit Sport 1. Anzeige

Die Zeit ohne Verein habe nach seiner langen Laufbahn als Profi jedoch auch eine Kehrseite. "Andererseits vermisse ich aber auch schon ein wenig den Fußball und das tägliche Leben in diesem Sport", so Großkreutz weiter. Trotz der aktuellen sportlichen Lücke in seiner Vita legt der Weltmeister von 2014 aber nicht die Beine hoch. "Ich trainiere weiter jeden Tag, denn man weiß nie, was passiert. Im Fußball kann es schnell gehen, da will ich natürlich fit bleiben", so Großkreutz, der weiterhin mit einer Fortsetzung seiner Karriere kokettiert. Eine konkrete Entscheidung über seine Zukunft soll zeitnah folgen. "Ganz aufgehört habe ich noch nicht, das entscheide ich Anfang Januar."

Zuletzt wurden Gerüchte laut, nach denen Großkreutz beim polnischen Erstligisten Wisla Krakau auf dem Zettel steht. Ein interessantes Detail: Dort führt Ex-BVB-Kollege Jakub Blaszczykowski die Mannschaft nicht nur als Kapitän aufs Feld sondern ist zugleich Miteigentümer des Klubs - ein Umstand, der Großkreutz in die Karten spielen könnte. Der 32-Jährige hielt sich zumindest alle Optionen offen. "Ich weiß nicht, ob und in welcher Liga es weitergeht", so Großkreutz und fügte kämpferisch an: "Es ist noch nicht komplett vorbei."