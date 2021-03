Ex-BVB-Profi Sahin: Deshalb ist die Krise des FC Liverpool nicht mit der Klopp-Zeit in Dortmund vergleichbar

Trotz enttäuschender Ergebnisse in der Premier League - von den jüngsten 14 Spielen hat Liverpool nur drei gewonnen - sei Klopp weiterhin der richtige Trainer in Anfield. "Weil er einfach so viel Qualität hat und zudem so viel Menschlichkeit mitbringt", sagte Sahin, der mit dem BVB 2011 unter Klopp die deutsche Meisterschaft gewann und in der Saison 2012/2013 ein halbes Jahr lang von Real Madrid nach Liverpool ausgeliehen war. "Jürgen bringt so viel mehr mit, als nur der Motivator zu sein. Er hat sich bestimmt nicht abgenutzt."