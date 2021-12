Ex-BVB-Star Shinji Kagawa: Emotionale Entschuldigung nach Vertrags-Aus in Griechenland 

Seine Zeit bei Borussia Dortmund (2010 bis 2012 und 2014 bis 2019, 60 Tore in 216 Einsätzen) war die erfolgreichste seiner Karriere. Jeweils zweimal sicherte sich der BVB mit Shinji Kagawa als Spielmacher und Superstar die deutsche Meisterschaft und den DFB-Pokal. Doch mittlerweile ist es ruhiger um den mittlerweile 32-Jährigen geworden. Kagawas Karriere steckt aktuell in der Krise. Am Samstag wurde bekannt, dass er sich mit seinem aktuellen Klub, PAOK Thessaloniki aus Griechenland, auf eine Vertragsauflösung geeinigt hat. Via Instagram hat sich der Ex-BVB-Star jetzt entschuldigt.

