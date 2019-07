Ex-BVB-Trainer Stöger wechselt zu Austria Wien - und übernimmt ungewohnten Job

In Wien soll Stöger, der auch mit Engagements in der deutschen Bundesliga in Verbindung gebracht wurde, stattdessen als Sportvorstand fungieren und die operativen Geschäfte der Austria verantworten, die in der vergangenen Saison auf einem enttäuschenden fünften Platz landete. Die Austria hat sich nach der schwachen Spielzeit neu aufgestellt, neben Christian Ilzer besetzt Stöger nun die zweite Schlüsselposition im neuen Team.