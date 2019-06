Ex-Coach Stendel über Rauswurf bei 96: "Man hätte mehr Ruhe bewahren können"

In seinem ersten Jahr als Trainer beim Barnsley FC gelang Daniel Stendel gleich der Aufstieg in die englische zweite Liga, für die Fans ist er dort schon jetzt ein Held. Bei Hannover 96 wurde er vor rund zwei Jahren in der 2. Liga entlassen, nachdem er zunächst Aufbruchstimmung bei den am Boden liegenden Roten verbreitet hatte. Wie hart ihn der Rauswurf damals getroffen hat, deutete Stendel nun in einem Interview mit Sport1 an. "Natürlich ist man nicht erfreut darüber, weil ich fast zwanzig Jahre als Spieler, Nachwuchstrainer und Cheftrainer in dem Verein war. Weil es ein Stück weit Heimat ist. Meine Kinder sind in Hannover geboren, meine Familie lebt dort, meine Freunde auch", sagte er und ergänzte: "Man kann nicht einfach die Sachen packen und nach Hause fahren und dann ist das Thema abgeharkt. Sondern man lebt damit in der Stadt. Das ist nicht so einfach. Das war nicht die schönste Erfahrung, die ich gemacht habe."

Daniel Stendel: Eine Karriere in Bildern Am 4. April 2016 wurde Daniel Stendel vom damaligen Geschäftsführer Martin Bader als neuer Cheftrainer von Hannover 96 vorgestellt. Zunächst für sechs Spiele, später wird der Vertrag verlängert. Stendel erscheint bereits zur Vorstellung in schickem Rot. © Redaktion Sportbuzzer

Leise Kritik an Hektik in der 96-Chefetage Stendel hatte 96 am Ende der desaströsen Abstiegssaison 2015/16 von Thomas Schaaf übernommen und in den letzten fünf Spielen mit mutigem Fußball und erfrischenden Talenten wie Waldemar Anton und Noah Sarenren Bazee für neue Hoffnung gesorgt. Auch in der 2. Liga startete er zunächst gut, nach der Winterpause fiel 96 aber in ein Leistungsloch. Auf Platz vier der Tabelle wurde er dann entlassen, André Breitenreiter sollte die ins Wanken geratene Mission Wiederaufstieg fortsetzen.

Stendel zeigte Verständnis die Entscheidung, übte aber leise Kritik am hektischen Vorgehen der Entscheidungsträger: "Man kann spekulieren, ob ich den Aufstieg mit 96 auch geschafft hätte. Ich glaube, dass die Mannschaft und der Trainer, der nach mir kam, es sehr gut gemacht haben. Mit dem nötigen Vertrauen. Damit meine ich nicht den Tag meiner Entlassung. Insbesondere hätte man deutlich mehr Ruhe bewahren können, auch schon in früheren Phasen. Dann hätten wir auch eine sehr große Chance gehabt, in der Konstellation, wie sie vorher bestand, aufzusteigen."

96-Trainer seit dem Aufstieg 2002 - und ihr Punkteschnitt in der Bundesliga: Ralf Rangnick: 57 Spiele (18-13-26) - 67 Punkte (im Schnitt 1,18) ©

Stendel hat aus 96-Zeit gelernt Doch er habe aus dieser Erfahrung gelernt, betonte der 45-Jährige: "Da muss man eine solche Entscheidung hinnehmen, aber man muss für sich seine Schlüsse ziehen und das habe ich getan. Aber es war meine erste Freistellung als Trainer, die vergisst man nicht so schnell. Aber ich glaube, in dieser Form wird es mir so nicht mehr passieren können. Weil ich einfach weiter bin." "Habe großen Anteil am Aufstieg" Der Aufstieg mit Barnsley unterstreicht die Entwicklung Stendels - es ist der größte Erfolg seiner Trainerkarriere. Auch wenn der Ex-Stürmer den 96-Aufstieg vor zwei Jahren zumindest teilweise mitrechnet. "Dass ich die Aufstiegssaison 2016/2017 nicht zu Ende bringen konnte, ist nun mal so im Profi-Fußball. Da gibt es Leute, die am Ende über das Schicksal des Trainers entscheiden, das geht nicht nur mir so. Trotzdem denke ich, dass ich auch einen großen Anteil daran habe, dass die Roten 2017 in die Bundesliga zurückgekehrt sind, auch wenn ich am Ende nicht der Aufstiegs-Trainer war", betonte er. tk

