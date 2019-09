Ex-DFB-Boss Zwanziger: Klage bei Gerichtshof für Menschenrechte

Der ehemalige DFB-Präsident Theo Zwanziger will sich vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) gegen die Anklageerhebungen im Zuge der Sommermärchen-Affäre wehren. „Der Grundsatz der Fairness wurde nicht eingehalten. Das trifft auf beide Verfahren in Frankfurt und in der Schweiz zu. Das rechtliche Gehör ist ein Grundrecht“, sagte Zwanziger am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur.

Eine zunächst angedachte Verfassungsbeschwerde, über die die Zeitung Die Welt und das ZDF-Magazin „Frontal21“ berichteten, will der 74-Jährige angesichts der juristischen Mittel auf europäischer Ebene nun nicht mehr in Betracht ziehen. „Eine Verfassungsbeschwerde war eine Option. Ich werde aber eine Individualklage beim EGMR einreichen“ sagte Zwanziger.