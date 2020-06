Ex-DFB-Kapitän Matthäus sieht gute EM-Chancen für Nationalmannschaft: "Brauchen uns nicht verstecken"

Der frühere Weltklassespieler Lothar Matthäus traut der deutschen Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft 2021 Großes zu. „Ich würde nicht sagen, dass wir Topfavorit sind. Da schätze ich, sind die Franzosen in der Breite besser aufgestellt“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. „Die Engländer und Holländer haben auch gute Mannschaften, aber wir brauchen uns hinter niemanden zu verstecken.“ Das Turnier, das in zwölf Spielorten in ganz Europa ausgetragen werden soll, war wegen der Coronavirus-Pandemie auf den Sommer nächsten Jahres verschoben worden.