Ex-DFB-Kapitän Michael Ballack mahnt zur Demut: Sollten mit Blick auf WM "kleinere Brötchen backen"

Nach Ansicht des früheren Nationalspielers Michael Ballack, sei das DFB-Team gut beraten, das Turnier etwas demütiger anzugehen: " Wenn man sich die jüngere Vergangenheit betrachtet oder unsere Ergebnisse, dann sollten wir kleinere Brötchen backen ", sagte der frühere DFB-Kapitän bei MagentaTV und führte aus: "Zuletzt bei der WM in der Gruppenphase ausgeschieden, trotz einer leichten Gruppe. Bei der Euro auch relativ früh ausgeschieden. In einer Art und Weise, die nicht zufriedenstellend war."

Chancenlos sieht Ballack die deutsche Auswahl dennoch nicht. Das liegt in erster Linie am neuen Bundestrainer. "Hansi Flick ist ein guter Mann dafür, den Teamgeist wieder herzustellen und uns auf unsere Stärken zu besinnen", so der frühere Weltklasse-Mittelfeldspieler. "Ich traue ihm schon zu, dass er da einiges bewegt mit der Mannschaft. Du musst an ein paar Strippen ziehen. Das sind manchmal gar keine großen Sachen. (...) Aber wie gesagt: kleine Brötchen backen, es wird schwer genug."