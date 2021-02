Ex-DFB-Präsident Grindel kritisiert Klima im Verband: "Hohes Maß an Illoyalitäten und Indiskretionen"

Für den ehemaligen DFB-Präsidenten Reinhard Grindel ist das Klima im größten deutschen Sportverband die Ursache für die vielen Probleme. Der öffentlich ausgetragene Streit in der jetzigen Führung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) sorgt seit langem für Ärger. "Das Problem ist das hohe Maß an Illoyalitäten und Indiskretionen im DFB", kritisierte Grindel am Sonntag im ZDF. Er selbst stolperte als DFB-Präsident über ein Uhren-Geschenk des ukrainischen Oligarchen Grigori Surkis und trat im April 2019 zurück.

Anzeige