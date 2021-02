Ex-DFB-Präsident Theo Zwanziger reagiert auf FIFA-Entscheidung: "Blamage ist perfekt"

Der ehemalige DFB-Präsident Theo Zwanziger sieht sich durch die Entscheidung des Fußball-Weltverbandes FIFA, das Verfahren im Zusammenhang mit dem WM-Sommermärchen 2006 wegen Verjährung nicht weiter zu verfolgen, in seiner Haltung bestätigt. "Das Ganze war von Anfang an absurd und willkürlich", sagte der 75-Jährige am Donnerstagabend der Deutschen Presse-Agentur. Es zeige, "zu welchen Methoden" die FIFA unter ihren Präsidenten Gianni Infantino greife. "Jetzt ist die Blamage perfekt."

