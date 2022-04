Ex-DSC-Spielerin Stigrot über erste Italien-Saison: "Für mich die beste Liga der Welt"

Dresden. Wenn am Ostersonnabend die DSC-Volleyballerinnen in der heimischen Margon-Arena gegen den SC Potsdam das erste Playoff-Halbfinalspiel (17 Uhr) bestreiten, dann drückt auf der Tribüne auch Ex-Kapitän Lena Stigrot die Daumen. Die 27-Jährige hat ihre erste Auslands-Saison beim italienischen Erstligisten Roma Volley Club bereits beendet und freut sich auf den Besuch bei ihren ehemaligen Mannschaftsgefährtinnen. Im SPORTBUZZER-Interview spricht die Nationalspielerin über ihre Erfahrungen in einer der Top-Ligen der Welt, über die Wehmut zum Abschluss und ihre Pläne im Sommer. Anzeige

SPORTBUZZER: Frau Stigrot, seit wann sind Sie zurück in der Heimat und wo treffen wir Sie gerade an? Lena Stigrot: Ich bin seit letztem Donnerstag daheim und sitze gerade in einem Café und genieße in der Sonne einen Espresso.

Wie blicken Sie auf ihr erstes Jahr im Ausland zurück? Die Saison war komplizierter, als ich es mir vorgestellt hatte. Aber ich habe unheimlich viel gelernt und bin als Person noch einmal mehr gereift. Sportlich lief es für mich selbst sehr gut und ich habe den Schritt keinesfalls bereut.

Können Sie die Schwierigkeiten etwas näher erläutern?

Wir haben nicht in Rom direkt gelebt, sondern im reichlich 21 Kilometer entfernten Frascati. Dort hatten wir eine schlechte Trainingshalle mit sehr hartem Boden, dazu fiel über Monate die Heizung aus und in die großen Fenster schien von allen Seiten die Sonne, sodass man manchmal kaum den Ball erkennen konnte. Gespielt haben wir dann aber in Rom im Palazzo Dello Sport, was für uns also kein Heimvorteil war. Rein sportlich fehlte uns als Aufsteiger die Tiefe im Kader, dazu schlug auch noch das Verletzungspech zu und im Februar gab es einen Trainerwechsel. Am Ende sind wir trotz unserer sieben Siege auf dem vorletzten Platz gelandet, der den Abstieg bedeutet.

Also war das Saisonende eher traurig? Ja, absolut. Es war einfach schwer zu verstehen, dass wir es nicht geschafft haben. Für mich war das eine völlig neue Erfahrung und es hat mir das Herz gebrochen, noch dazu, weil ich Kapitän war. Wir waren von uns selbst enttäuscht, aber mir tut es auch für die vielen Leute im Umfeld leid. Da hat man ja viele Beziehungen aufgebaut.

Wie schnell konnten Sie sich in der Landessprache verständigen? Also inzwischen ist Verstehen überhaupt kein Problem. Lesen und sprechen ist etwas schwieriger, aber ich bin recht schnell gut zurechtgekommen, habe mir gleich ein Grammatikbuch gekauft und über eine App viel gelernt. Und wenn man die Sprache Tag und Nacht hört, geht es ohnehin recht schnell. Vor allem bekam ich viele positive Rückmeldungen. Die Menschen in Italien wertschätzen es sehr, wenn man versucht, ihre Sprache zu lernen. Überhaupt sind die Leute unheimlich offen und freundlich und sehr herzlich. Deshalb habe ich mich total wohlgefühlt.

Wie schätzen Sie die Liga ein und wie fällt Ihr persönliches sportliches Fazit aus? Für mich ist es die beste Liga der Welt, in der viele Top-Stars vertreten sind. Deshalb waren die Spieltage für mich auch stets Highlights, weil es richtig Spaß gemacht hat, auf so hohem Niveau zu spielen. Die Physis ist höher, es wird härter geschlagen, der Block ist höher, die Reflexe und das Spiel insgesamt schneller als in der Bundesliga. Ich habe mich in allen Elementen verbessert, weil ich noch mehr Verantwortung zum Beispiel in der Annahme übernehmen musste und ich habe inzwischen mehr Lösungen im Angriff.

Nach einer starken Rückrunde belegen Sie in der Rangliste der Außenangreiferinnen mit 374 Punkten einen starken dritten Platz. Können Sie sich jetzt ihren nächsten Verein aussuchen? Ja, ich habe mehrere Angebote bekommen. Ich werde also in Italien bleiben, wohin es geht, wird aber noch nicht verraten.

Gab es in der Liga auch so viele Ausfälle durch Corona wie in Deutschland? Nein. In der Liga wurde allerdings nicht systematisch getestet wie in der Bundesliga, sondern nur bei Symptomen. Fast alle Teams waren nur um Weihnachten und Silvester betroffen. Auch ich selbst, aber zum Glück ging es mir nur einen Tag schlecht und ich hatte dann noch eine Woche unglaubliche Rückenschmerzen. Nach allen medizinischen Tests konnte ich aber schnell wieder aufs Spielfeld zurückkehren.

Haben Sie in Rom einen Lieblingsplatz gefunden? Eigentlich sehr viele, aber ganz besonders das Forum Romanum. Und ich habe fast alles von meiner Museumsliste abgearbeitet und ich bin viel durch Rom spaziert, zu Fuß mindestens 80 Kilometer.

Haben Sie die Spiele des DSC verfolgen können und gab es noch enge Kontakte nach Dresden? Drei, vier Spiele habe ich gesehen, ansonsten den Liveticker verfolgt. Das Pokalfinale anzuschauen war für mich echt traurig. Das tat mir für die Mädels leid, unter diesen unglücklichen Umständen dieses Spiel zu bestreiten. Natürlich hatte und habe ich noch ganz viel Kontakt, zum Beispiel zu Maja Storck oder Jennifer Janiska, Sarah Straube und auch Alexander Waibl.