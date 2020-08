Ex-DSC-Volleyballerin Mareen von Römer wird bald Mutter

Dresden. Im Mai dieses Jahres verkündete DSC -Volleyball-Ikone Mareen von Römer in der Margon-Arena ihr Karriere-Ende. Jetzt lüftete sie ein bislang gut gehütetes Geheimnis, das allerdings auch nicht mehr zu übersehen ist: Die 33-jährige ehemalige Zuspielerin sieht Mutterfreuden entgegen. „Ja, ich bin im siebenten Monat schwanger. Mir geht es sehr gut und ich genieße diese besondere Zeit und Veränderung des Körpers.“ Anfang Dezember soll es so weit sein. Ob es ein Junge oder Mädchen wird, wollte die vielfache Nationalspielerin noch nicht verraten. Auf jeden Fall freut sie sich gemeinsam mit ihrem Mann Mario, den sie im Juli 2018 das Ja-Wort gab, auf den neuen Lebensabschnitt.

Als Elfjährige hatte sie 1998 unter ihrem Mädchennamen Apitz beim DSC mit dem Volleyball begonnen, durchlief alle Nachwuchsteams, kehrte nach einem Jahr beim VCO Berlin wieder in ihre Heimatstadt zurück und reifte mit ihren butterweichen Händen danach zu einer der besten Zuspielerinnen der Bundesliga. Sie errang mit dem DSC unter anderem zwei Meistertitel und drei Pokalsiege. Für zwei Spielzeiten wechselte die als „Goldfinger“ bezeichnete Regisseurin ins Ausland, schlug beim RC Cannes in Frankreich und bei Azeryol Baku (Aserbaidschan) auf.

Volleyball-Supercup der Damen findet in Dresden statt

In ihren 13 Profi-Jahren für ihren Heimatverein avancierte sie zum Gesicht der Mannschaft und des Klubs, wurde zum absoluten Publikumsliebling. In der abgelaufenen Spielzeit bremste sie eine schwere Lungenentzündung fast die gesamte Saison aus, dennoch unterstützte sie als Kapitän ihr Team im Februar beim überraschenden Pokalsieg in Mannheim von der Seitenlinie, pushte ihre Mitspielerinnen. Als die gelernte Bankkauffrau, die zudem Eventmanagement studiert hat, wenige Wochen später ihren Abschied vom Leistungssport verkündete, ging eine Ära zu Ende.