Dynamo Dresdens Ex-Keeper Schubert wechselt von Schalke nach Frankfurt

Gelsenkirchen. Die Fußball-Bundesligisten FC Schalke und Eintracht Frankfurt tauschen die Torhüter. Wie der Revierclub am Mittwoch mitteilte, wird Frederik Rönnow vom Ligakonkurrenten aus Hessen bis zum Ende der laufenden Saison ausgeliehen. Dafür wechselt im Gegenzug der frühere Dynamo -Torwart Markus Schubert für den gleichen Zeitraum auf Leihbasis nach Frankfurt.

„Von diesem Tausch erhoffen wir uns einen positiven Effekt für alle Beteiligten: Der Luftwechsel wird Markus Schubert und Frederik Rönnow guttun. Beide freuen sich auf die neue Herausforderung“, sagte Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider. Der im Sommer 2019 aus Dresden nach Gelsenkirchen gewechselte Schubert steht noch bis 30. Juni 2023 bei den Schalkern unter Vertrag. Der gebürtige Freiberger kam in dieser Saison bislang nur in der Regionalliga-Elf der "Knappen" zum Einsatz, in der Vorsaison hatte er neun Bundesliga-Spiele absolviert, aber mehrfach gepatzt.