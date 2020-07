Ex-Dynamo Jannik Müller wechselt in die Slowakei

Dresden. Jannik Müller hat einen neuen Verein gefunden. Der 26-Jährige, der bis zum Auslaufen seines Vertrages am 30. Juni 2020 bei Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden spielte, heuert beim FC DAC Dunajská Streda an. Das verkündete der Meisterschaftsdritte der slowakischen Fortuna-Liga am Montagnachmittag. „Willkommen, Jannik“, twitterte der Verein. „Ich bin sehr glücklich, hier zu sein. Der Verein bietet hervorragende Bedingungen für die Spieler“, wird Müller zitiert. Er unterschrieb einen Einjahresvertrag mit Option auf Verlängerung um ein weiteres Jahr und ist die erste Neuverpflichtung des slowakischen Clubs vor Beginn der neuen Spielzeit.

Müllers erste Auslandsstation

Der in Adenau geborene Innenverteidiger kann sich demnächst auf internationalem Parkett präsentieren. Der Verein aus Dunajská Streda, einem wichtigen Zentrum der ungarischen Minderheit in der Südwestslowakei, tritt bereits Ende August in der Qualifikation zur Europa League 2020/21 an.