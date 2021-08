Ex-Bayern-Profi Papin analysiert Pariser Transfer-Beben: "PSG kann sich nur selbst im Weg stehen"

Zwei Saisons trug der Franzose Jean-Pierre Papin das Trikot des deutschen Rekordmeisters FC Bayern München (1994 bis 1996). Seit gut einem Jahr trainiert er den Viertligisten Chartres, dazu ist "JPP" TV-Experte bei BeInSports Frankreich. Vor dem möglichen Debüt von Lionel Messi am Sonntag (20:45 Uhr) in der Ligue 1 gegen Reims blickt Papin für den SPORT BUZZER, dem Sportportal des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND), auf Paris Saint-Germain .

Es sieht auf den ersten Blick vielleicht danach aus, weil dieser Kader auf jeder Position einfach top besetzt ist, und zwar doppelt und dreifach. Aber wird dieses Offensivtrio mit Neymar, Messi und Kylian Mbappé, wenn er bleibt, auch harmonieren? Und wird zumindest einer in der Lage sein, die Drecksarbeit zu erledigen, nämlich den Mitspielern bei Ballverlusten zu helfen? Das wird in meinen Augen die größte Herausforderung für Trainer Mauricio Pochettino sein. Gelingt es ihm, aus diesem Kader eine eingeschworene Truppe zu bilden? Dann wird dieses Team mit Sicherheit schwer zu schlagen sein.

In den vergangenen Jahren ist PSG immer wieder wegen mangelnder Disziplin in der Champions League gescheitert. Droht das wieder?

PSG kann sich nur selber im Weg stehen. Bisher gab es dort mehr Egos als Helden. Aber wenn man sich solch hohe Ziele steckt wie eben den Triumph in der Champions League, dann muss man sich unbedingt in den Dienst der Mannschaft stellen. Da müssen alle an einem Strang ziehen. Ich sehe oft einen Unterscheid zwischen den ausländischen Stars in der Premier League oder in der Bundesliga und unseren Stars in der Ligue 1. Beispiel Liverpool: Sadio Mané, Mo Salah und Firmino, die sich den Arsch in jedem Spiel aufreißen. Bei den Paris-Stars ist das eher selten der Fall.

Inwieweit wird die Ligue 1 von Messi profitieren?

Plötzlich wird die Ligue 1 so stark wie nie zuvor in den ausländischen Medien im Fokus stehen. Ich bin fest davon überzeugt, dass der Wechsel von Messi zu PSG auch für eine Art Begeisterung in der gesamten Liga sorgen wird. Viele Teams werden davon profitieren, auch in wirtschaftlicher Hinsicht. Allein die Tatsache, dass ein Spieler dieses Kalibers nach Frankreich kommt, wird dafür sorgen, dass andere großen Namen künftig bei einem Angebot eines französischen Teams weniger zögern werden.