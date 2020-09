Ex-Ferrari-Chef Stefano Domenicali wird Chef der Formel 1 - Nachfolger von Chase Carey

Der frühere Ferrari-Teamchef Stefano Domenicali wird im nächsten Jahr neuer Geschäftsführer der Formel 1. Der Italiener tritt die Nachfolge von Chase Carey an der Spitze der Rennserie an, wie der Rechte-Inhaber Liberty Media am Freitag bestätigte. „Dieser Sport war immer Teil meines Lebens“, wurde der 55 Jahre alte Domenicali in einer Mitteilung zitiert. Der Amerikaner Carey soll in der Rolle eines Vorstands künftig repräsentative Aufgaben übernehmen. „Es war eine Ehre, die Formel 1 zu führen“, sagte Carey.