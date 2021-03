Ex-FIFA-Präsident Sepp Blatter nach Krankenhaus-Aufenthalt auf dem Weg der Besserung

Der frühere FIFA-Präsident Joseph Blatter befindet sich nach einem wochenlangen Aufenthalt im Krankenhaus auf dem Weg der Besserung. Der Schweizer, der an diesem Mittwoch seinen 85. Geburtstag begeht, erholt sich derzeit in einer Rehaklinik in den Walliser Alpen, wie die Deutsche Presse-Agentur aus seinem Umfeld erfuhr. Coronabedingt ist eine Feier zum Geburtstag nicht möglich. Blatter hoffe, Ende März nach Zürich zurückkehren zu können, hieß es.

Der einstige Chef des Fußball-Weltverbandes hatte sich Anfang des Jahres einer Routineoperation unterziehen müssen, bei der es zu Komplikationen gekommen war. Er lag mehr als eine Woche im künstlichem Koma. Ende Januar hatte seine Tochter Corinne Blatter Andenmatten leichte Entwarnung gegeben. Dass er die Intensivstation verlassen konnte, sei "psychologisch ein ganz wichtiges Zeichen. Die Ärzte sind zufrieden mit seinem Zustand. Aber der Weg zurück ist noch weit", hatte sie den Zeitungen der CH Media gesagt.