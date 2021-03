Ex-Formel-1-Boss Ecclestone: Bei Haas kann Mick Schumacher niemand "groß etwas beibringen"

Bernie Ecclestone rechnet mit harten Anfangsjahren für Mick Schumacher in der Formel 1. "Er hat große Qualitäten, mit denen er mehr erreichen könnte, als mit dem Team, in dem er jetzt fährt", sagte der 90 Jahre alte Brite am Sonntagabend beim TV-Sender Sport1: "Er wird niemanden haben, der ihm groß etwas beibringen kann."

Mick Schumacher, Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher, wird am kommenden Sonntag beim Großen Preis von Bahrain zum Saisonauftakt sein Debüt in der Motorsport-Königsklasse geben. Er bekam nach seinem Titeltriumph in der Formel 2 ein Stammcockpit beim Haas-Team. Der US-Rennstall hatte im vergangenen Jahr den vorletzten Platz in der Konstrukteurswertung belegt und stellte bereits klar, den Blick voll auf 2022 zu richten.